За останню добу в Німеччині, за даними Інституту Роберта Коха, зафіксовано 13 604 нових випадки інфікування коронавірусів, померли 388 людей. Всього від ускладнень, викликаних COVID-19, в країні померли 16 636 чоловік.

Тим часом з 1 грудня у всіх федеральних землях ФРН вступили в силу нові обмеження, які покликані знизити поширення вірусу до Різдва. Зокрема, продовжено часткові блокування, зустрічі обмежені п'ятьма учасниками, при цьому можуть зустрічатися члени не більше ніж двох сімей. Розважальні заходи заборонені.

Очікується, що на період Різдва, з 23 по 27 грудня, обмеження будуть дещо ослаблені, зокрема, дозволять зустрічі з чисельністю учасників до 10 чоловік. Однак поки неясно, чи вийде пом'якшити обмежувальні заходи. Рішення буде прийнято в середині грудня після того, як стане зрозуміло, наскільки ефективними виявилися нинішні заборони.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»