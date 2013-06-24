За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня 2022 року мешканка с. Гранітне Волноваського району неодноразово за допомогою одного з месенджерів, встановленого на мобільний телефон, передавала учаснику НЗФ терористичної організації «ДНР» дані щодо дислокації військових підрозділів Збройних сил України в населеному пункті та на прилеглій території с. Гранітне Волноваського району.

Зокрема, зловмисниця, маючи освіту картографа, надала бойовику деталізовану інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями про техніку, окопи, бліндажі, блокпости, будинки та укриття, які використовуються українськими захисниками.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів підозрювану затримали на КПВВ Новотроїцьке в поряду ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 200 тис грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.