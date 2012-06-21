Нагадаємо, що ще в 2013 році компанії Nokia і Microsoft оголосили про те, що остання купить підрозділ Devices & Services фінського виробника мобільних телефонів. Нині, як з'ясувалося, американська компанія вирішила купити Nokia вдруге.

Про це, посилаючись на думку експертів, повідомляє видання Forbes. За даними авторів публікації, найбільше американську компанію цікавить мережевий підрозділ Nokia. Ця покупка допоможе Microsoft стати альтернативою 5G-обладнання китайської Huawei.

Видання зазначає, що перешкодити Microsoft придбати Nokia може компанія Intel, яка теж проявляє інтерес в сфері 5G.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»