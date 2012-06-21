Уже 24 червня Microsoft проведе нову презентацію. І хоч офіційно не було заявлено про те, що саме нас чекає на неї, в мережі вже ходять чутки про анонс наступної версії Windows – Windows 11.

Тепер же свою лепту в обговорення цієї теми вніс сам IT-гігант. На офіційному YouTube-каналі Windows з'явилося відео, в якому звуки з різних версій операційної системи зібрані в один мікс.

Але найцікавіше в усьому цьому – це довжина ролика. Він триває заповітні 11 хвилин. Ні секундою більше, ні секундою менше.

Той самий постер-запрошення на презентацію з тінню в формі 11.

Що цікаво, раніше вже були схожі активності з боку Microsoft, що вказують на те, що нас чекає саме Windows 11. Так, наприклад, в офіційному запрошенні на захід логотип системи відкидає тінь, що нагадує цифру 11. В той же час трохи раніше глава компанії заявляв, що нас чекає анонс «Windows нового покоління».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»