За останній рік в Україні активно розвивається напрям defence-tech. Зокрема, запустили кластер Brave1 для розвитку оборонних технологій, масштабували виробництво дронів більше ніж у 100 разів, понад 40 виробників долучилися до простору Дія.City. Усе це дає змогу технологічно підсилювати військових на фронті.

Зараз є потреба у виробництві та вдосконаленні засобів радіоелектронної боротьби, щоб ефективніше боротися з ворогом. Про це розповів Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю РБК-Україна, передає Урядовий портал.

«Ми постійно знаходимо технології, як протидіяти ворожому РЕБу. Brave1, відкриття ринку РЕБу в Україні, постійні полігони, тестування продуктів дають нам змогу наздоганяти, а в деяких напрямах отримувати перевагу. Але нам потрібно це масштабувати. Кожна одиниця техніки повинна бути захищена РЕБом. Кожний окоп, кожне місцезнаходження наших воїнів повинні бути захищені РЕБом, щоб аналізувати частоти, на яких літають дрони ворога. Це велика системна робота й нова доктрина сучасної технологічної війни», — зазначив Михайло Федоров.

Щоб Сили оборони ефективно вели бій у війні технологій, Уряд формує нові політики й підтримує зміни до законодавства. Уже ухвалили десятки законопроектів, а нещодавно затвердили постанову, яка спрощує допуск до експлуатації БпЛА та засобів РЕБу. Це дає змогу компаніям офіційно продавати свої продукти державі, а військовим — отримувати нові технології на фронті.

«Потрібно руйнувати всі вузькі місця, які блокують розвиток приватного сектору. Усе швидко змінюється, і тільки підприємці можуть швидко реагувати на такі зміни й масштабувати виробництво. Це показує досвід і Першої світової війни, і Другої світової війни, коли збиралися найбільш прогресивні виробники, для них відкривалися всі можливості, і вони генерували нові технології для перемоги», — сказав Михайло Федоров.

Також в інтерв’ю Віце-прем’єр-міністр розповів про розвиток defence-tech, нові послуги в Дії, трансформацію освіти та безпечне використання месенджерів.