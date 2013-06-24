У рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України, що проходить у Лугано 4-5 липня, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся із СЕО Viber Хіросі Мікітані.

Михайло Федоров на своїй сторінці у ФБ повідомив:

«Поспілкувалися з командою Rakuten, якій належить найпопулярніший серед українців месенджер Viber.

98% українських смартфонів мають Viber у переліку застосунків. Щодня чатбот Дія у месенджері запускають 295 000 користувачів, понад 5,4 запитів вже надійшло до нашої команди підтримки. Крім того, месенджер безоплатно розсилає по всій українській базі наші новини з соціальної сфери. Наприклад, найпопулярнішої послуги серед українців єПідтримка.

Дякую компанії Rakuten за підтримку нашої країни в цій війні. Було приємно особисто познайомитись з CEO Viber Хіросі Мікітані, який ще на початку повномасштабної агресії задонатив 8,7 мільйона доларів на допомогу Україні.

Під час зустрічі обговорили інновації у роботі месенджера. А також нові проекти, які компанія хотіла б реалізувати в Україні, — платежі через вайбер, супутниковий інтернет та запуск мобільного оператора від Rakuten в Україні».