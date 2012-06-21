Віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з представниками британської урядової агенції — Державної цифрової служби Сполученого Королівства. На зустрічі в Лондоні обговорили можливості співпраці у сфері електронного урядування, а також щодо обміну досвідом із питань роботи урядових цифрових порталів — Дія та GOV.UK.

“Ми активно слідкуємо за інноваційними проєктами у світі та готові ділитись власним досвідом. Україна — молода держава з великими амбіціями та енергією на їх втілення. Вже сьогодні ми працюємо над послугами, які змінять нашу країну. Цифровізація — інструмент, який допоможе це зробити”, — розповів Михайло Федоров під час зустрічі.

У квітні 2021 року Мінцифри уклало Меморандум про взаєморозуміння з Державною цифровою службою Сполученого Королівства у сфері цифрового уряду. Обидві сторони домовилися обмінюватися інформацією та досвідом, щоб сприяти подальшому розвитку цифрового уряду, а також підтримувати відкритість та прозорість, створюючи державні послуги та інструменти, орієнтовані на користувачів.

Під час зустрічі Михайло Федоров поділився досвідом цифровізації в Україні. Зокрема, розповів про те, що Мінцифри створило бренд цифрової держави — Дію. Також запущений мобільний застосунок, в якому доступні цифрові документи та послуги, портал державних послуг. На сьогодні вже понад 10 мільйонів людей користуються порталом та застосунком Дія, а це кожен четвертий громадянин. Крім цього, Михайло Федоров зауважив, що Україна — перша країна у світі з цифровими паспортами та четверта в Європі — з цифровими водійськими посвідченнями.

Також серед проєктів Мінцифри — національна платформа цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта, платформа для підприємців Дія.Бізнес та проєкт Дія City.

Представники Державної цифрової служби Сполученого Королівства поділилися досвідом щодо розвитку онлайн держпослуг на урядовому порталі GOV.UK. Агенція працює, зокрема, над створенням персоналізованих та зрозумілих онлайн-послуг та інформації для користувачів через облікові записи GOV.UK, а також будує та підтримує цифрові інструменти для громадян та сприяє цифровій трансформації Великої Британії.