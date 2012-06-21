Підрозділи бригади, які залучатимуть до участі у бригадних тактичних навчаннях, перевірили техніку до подолання водних перешкод і провели планові заняття з водіння на плаву. Перевіряли колісну техніку батальйонів — бронетранспортери БТР-80. Колону техніки розгорнули на березі річки Південний Буг, визначили послідовність заходу машин у воду, позначили місця в’їзду й виїзду.
Було розгорнуто засоби евакуації техніки та екіпажів з води у разі надзвичайної ситуації. На всіх машинах, які залучали, було проведено необхідні роботи з герметизації корпусів. Члени екіпажів пройшли відповідне навчання, засвоїли вимоги, обсяг і порядок виконання робіт для підготовки техніки до руху на плаву, порядок обслуговування машин після виходу з води.
Машину, яка заходить у воду, спершу зачіплюють тросом із черговим тягачем для страхування. Після того як машина заходить у воду до певної глибини, вона зупиняється. Екіпаж візуально перевіряє герметичність корпусу зсередини в моторному та десантному відділеннях, контролює роботу систем і механізмів, насосного обладнання. Далі — доповідь старшого машини про готовність чи неготовність продовжувати рух на плаву. Якщо є відповідна дозвільна команда, екіпаж відчіплює страхувальний трос, водій БТРа вмикає передачу, додає обертів, і машина рухається на плаву за допомогою водометного рушія.
Якщо виявили критичне протікання, машина повертається на берег своїм ходом або завдяки буксируванню тягачем з берега. Під час руху на плаву водій контролює оберти двигуна, стежить за роботою всіх механізмів; під час керування враховує поправку на можливу течію. Бойову машину супроводжує черговий човен.
Усі залучені бойові машини було перевірено на готовність до подолання водних перешкод з ходу методом замочування і перевірили себе на плаву. За свідченнями самих воїнів, екіпажі бойових машин відчутно поліпшили свої вміння форсувати водні перешкоди з ходу.