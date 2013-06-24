Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос підписали меморандумпро співпрацю щодо впровадження цифрових рішень та прискорення цифрової трансформації. Завдяки спільним зусиллям вдасться запобігти протизаконним діям і правопорушенням, пов’язаним із корупцією. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Команді Мінцифри вже вдалося побудувати прозору та зручну систему в багатьох сферах. Завдяки цифровізації держава заощаджує мільярди гривень щорічно. Наприклад, цифрові будівельні послуги мають антикорупційний ефект в 11,2 млрд грн. А діджитальні лікарняні економлять державі 4 млрд гривень щорічно. І це лише частина цифрової реформи. Зараз ми працюємо над великими антикорупційними проектами. Співпраця з НАБУ допоможе зробити їх ще ефективнішими та пришвидшити реалізацію. Адже в нас є спільні цілі — боротьба з корупцією та мінімізація всіх корупційних ризиків», — зазначив Михайло Федоров.

Цифровізація — один з найефективніших інструментів боротьби з корупцією. Згідно з дослідженням, реальний антикорупційний та економічний ефект цифровізації за два роки — 16,3 млрд гривень. А потенційний — 48 млрд гривень. Завдяки цифровим послугам вдалося зупинити схеми на мільйони гривень, які потенційно могли йти в руки корупціонерів. Подальша співпраця з НАБУ посилить цей ефект і допоможе заощадити ще більше коштів державі й унеможливити прояви корупції.

«Чому наше партнерство важливе? По-перше, розвиток інституцій. Досвід, який має Мінцифри у сфері розвитку штучного інтелекту та програмних засобів, — це нові можливості та інструменти для пошуку й аналізу інформації в розслідуваннях НАБУ. По-друге, прозорість. Війна змінює пріоритети в державних закупівлях, але не відкритість їх проведення», — зазначив Семен Кривонос.

Підписаний меморандум дасть змогу посилити співпрацю Мінцифри та НАБУ і запобігти корупційним проявам. Зокрема, проводити реінжиніринг та цифровізувати найпріоритетніші послуги, які мають потенційні корупційні ризики для держави, бізнесу чи громадян. Зараз пріоритетними є антикорупційні проекти єВідновлення, еАкциз, автоматизація послуг для моряків і розмитнення в Дії.

Спільно з НАБУ взаємодіятимемо під час розробки концепції здійснення прозорих і конкурентних публічних закупівель у сфері державного IT. Також співпраця передбачає онлайн-моніторинг процесу закупівель БпЛА для потреб сил безпеки і оборони України.

Окрім цього, команда Мінцифри допоможе НАБУ впроваджувати сучасні ІТ-інструменти, технології штучного інтелекту для ефективнішої роботи антикорупційного бюро.