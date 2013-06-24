Академія електронного управління (e-Governance Academy) відзначила Мінцифри за співпрацю в розробці українського е-підпису, зокрема Дія.Підпису-EU, який відповідає стандартам ЄС. Нагороду «Партнер 2023 року» вручили під час Конференції з електронного управління в Естонії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Дія.Підпис — один з найбільш революційних сервісів, які ми створювали. Це фундаментальна послуга для цифрових країн, яка дозволяє отримувати послуги онлайн. Нещодавно Дія.Підпис-EU став сумісним з платформою електронного підпису Єврокомісії, а Україна ввійшла до Довірчого списку Європейського Союзу. Ми стали першою країною — не членом ЄС, яка потрапила до цього переліку. Це відкриває нові можливості як для кожного українця, так і для України загалом. Вдячний за визнання українських цифрових продуктів і підтримку нашої євроінтеграції», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Україна стала першою країною — не членом ЄС, чий е-підпис визнається в Європейському Союзі. Це один з ключових кроків на шляху інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

«Україна стала першою країною, чиї довірчі послуги — електронні підписи та печатки — повністю відповідають стандартам ЄС і визнаються Європейським Союзом. Це прорив, якого раніше не досягала жодна країна — не член ЄС. Слава Україні!», — зазначив Ханнес Асток, виконавчий директор Академії електронного урядування.

Робота над визнанням українського е-підпису країнами ЄС розпочалася у 2017 році. До співпраці були залучені Мінцифри, місцеві державні підприємства, Європейська комісія та експерти Академії електронного управління з команди проекту EU4DigitalUA, що реалізується за підтримки Європейського Союзу.

У межах співпраці вносили зміни до законодавства, проводили переговори з Європейською комісією та впроваджували технічні рішення. Загалом внесено зміни до понад 70 законів — і українські електронні довірчі послуги визнають у ЄС. Це відкриває нові можливості для українців та бізнесу. Зокрема, підписувати електронні заяви, договори та контракти для співпраці.

Щорічно Академія електронного управління нагороджує найактивніших партнерів, які розвивають цифрове урядування, що допомагає будувати більш ефективний та прозорий Уряд.

Довідково

Академія електронного управління (eGA) — спільна ініціатива уряду Естонії, Інституту відкритого суспільства та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Працює в Україні з 2012 року, починаючи з органів місцевого самоврядування, а з 2014 року підтримує уряд України. eGA реалізувала в Україні 12 проектів у сфері електронного урядування, і наразі флагманськими проектами є EU4DigitalUA та DT4UA. Програма EU4DigitalUA спрямована на розвиток інфраструктури цифрового урядування, державних електронних послуг, кібербезпеки та захисту даних.