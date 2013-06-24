Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України провела підсумкову зустріч з головами дипмісій та громадськістю, під час якої профільні керівники презентували прогрес за своїми напрямами за минулий рік та плани на майбутній.

Міністерство в нинішньому складі було сформовано лише рік тому. Це дало нам змогу реорганізувати роботу і поставити у пріоритет саме відновлення.

Цього року почалася системна робота із житловою інфраструктурою та містобудуванням. Успішно працює програма державної допомоги за пошкоджене житло «єВідновлення», за якою вже виплачено понад 2 мільярди гривень. Запущено процеси виплат за зруйноване житло. Також важливе досягнення — ухвалення Кабінетом Міністрів постанови про експериментальні проєкти в містобудівній галузі. Ідеться про її цифровізацію, щоб зробити галузь доступною, прозорою, забезпечити систему архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Важливим завданням були відбудова об’єктів критичної інфраструктури та будівництво захисних споруд навколо них. Після підриву Каховської ГЕС на третій день було розпочато будівництво водогону, який зможе забезпечити водою понад мільйон українців. Будівництво мають закінчити до кінця року.

Спільно з ВМС ЗС України, Генеральним штабом ЗСУ, Службою безпеки і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони відкрито український коридор через Чорне море. Ним вже відправлено 241 судно з майже 8,6 мільйона тонн вантажу. Це величезний внесок в посилення нашої економічної стійкості.

Також було створено Стратегію регіонального розвитку до 2027 року і презентовано дорожню карту реформи з децентралізації.

«Це все лише частина роботи, яку ми проробили. Я вдячний своїй команді, яка щодня викладається, щоб Україна рухалася, жила та відновлювалася», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.