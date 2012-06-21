Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов представив колективу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) тимчасового виконувача обов’язків голови відомства Дмитра Жоравовича.

Про це урядовець повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Представив колективу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) тимчасово виконуючого обов’язки голови Дмитра Жоравовича. Пан Жоравович - кандидат юридичних наук, очолює Північно-Східне міжрегіональне територіальне управління АРМА, має більше 15 років адвокатської практики", - зазначив Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня тимчасового виконувача обов’язків голови АРМА, його заступника та начальника управління установи відсторонили від посад та помістили під домашній арешт. Працівники ДБР повідомили посадовцям про підозру у привласненні понад 400 тис. дол.

4 серпня Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови АРМА Дмитра Жоравовича.