Міністерство розвитку громад та територій на своїй сторінці звертає увагу громадян на особливості поводження з побутовими відходами в період карантину.
У нинішніх умовах можливості комунальних служб, які збирають, сортують та утилізують відходи, значно зменшилися порівняно зі звичайним часом. Тому кожне домогосподарство має долучитися до практики зменшення та мінімізації відходів. Передовсім потрібно намагатися не користуватися одноразовим посудом, замінити пластикові пакети на сумки багаторазового використання тощо. Рекомендовано зменшувати обсяг відходів у відрі або пакеті: ущільнювати, стискати і спресовувати його.
Пріоритетною є підготовка до повторного використання: перевірка, чищення та ремонт речей, після чого вони стають придатними до повторного використання без перероблення. Непотрібний одяг, взуття і побутову техніку можна віддати на благодійність. Список організацій, які приймають уживані речі, можна знайти в інтернеті.
Варто збирати побутові відходи вдома й розділяти їх. Це може бути скло, папір, пластик, органічні відходи, побутовий металобрухт, текстиль, дерево, небезпечні відходи у складі побутових. Головний принцип розділення відходів: мити + стискати + стежити за маркуванням.
Після закінчення карантину пластик, папір і склотару можна буде здати в пункти приймання вторинної сировини та отримати гроші. З органічних відходів можна виробляти компост і отримувати екологічні добрива для поліпшення якості ґрунтів.