Евакуацію з ТОТ через Сумську область обговорили сьогодні на нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для евакуйованих створено пункти тимчасового перебування в одному з прикордонних поселень Сумщини й у місті Суми. Там можна перепочити, отримати допомогу та дізнатись усю необхідну інформацію для подальшого переміщення.

У прикордонному поселенні ДСНС розгорнула стаціонарний «Пункт незламності». Віце-премʼєр-міністр Ірина Верещук наголосила на необхідності удосконалити й підсилити там укриття.

Особливу увагу приділили питанню виплат грошової допомоги евакуйованим одразу у зазначених гуманітарних хабах.

Також важливим питанням стало залучення Міжнародного Комітету Червоного Хреста до забезпечення транспортування людей, зокрема маломобільних осіб, похилого віку та дітей.

Порушили питання додаткових маршрутів до Полтави й Дніпра. Наразі опрацьовуються питання фінансування вказаних додаткових транспортних маршрутів.

Нагадаємо, евакуюватися можна із домашніми улюбленцями. У пунктах прийому створені умови для перебування з домашніми улюбленцями. До зимового періоду для них планується побудувати спеціальне місце.

З питань евакуації потрібно звертатися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542) 77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.