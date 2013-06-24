На обговорення пропонується нова Стратегія щодо внутрішнього переміщення. Її проект розробили Мінреінтеграції та неурядові громадські організації за підтримки Ради Європи. Про це повідомляє Урядовий портал.

Оновлення Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення сьогодні стало предметом обговорення на нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

До наради долучилися представники громадського сектору. Вони озвучили свої пропозиції щодо адаптації й інтеграції ВПО.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року була затверджена Стратегія щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року. Втім, з початком повномасштабного вторгнення російської федерації вона певною мірою втратила актуальність – з’явилися нові виклики. Це зумовлює необхідність розробки абсолютно нової Стратегії.

«Масштаби внутрішнього переміщення набагато збільшилися. Держава має презентувати нове бачення, як вирішувати проблеми внутрішньо переміщених осіб. Потрібно враховувати не лише потреби ВПО, а й громад, які їх приймають. Держава має формувати свою політику підтримки переселенців з моменту, коли людина приймає рішення евакуюватися», – наголосила Ірина Верещук.

З огляду на це за підтримки громадських організацій Мінреінтеграції була напрацьована нова Стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Закликаємо громадськість і всіх заінтересованих осіб приєднуватись до обговорення та готувати свої пропозиції до оновленої Стратегії.