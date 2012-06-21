Уповноважені банки від моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" станом на 16 серпня 2021 року видали кредитів на загальну суму 57,6 млрд грн, із них минулого тижня - 899 млн гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
"За тиждень уповноважені банки державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали 343 кредити на загальну суму 899 млн грн", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що від моменту старту Програми уповноважені банки видали 21 888 кредитів на загальну суму 57,6 млрд грн.
З них: 20,5 млрд грн були видані на рефінансування попередньо отриманих кредитів, 7 млрд грн - на інвестиційні цілі та 30 млрд грн - як антикризові кредити.
Станом на 16 серпня 2021 Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 35 банками.
Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності.
У квітні минулого року Кабінет Міністрів розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше сума обмежувалася 50 млн грн. Також уряд збільшив максимальну суму кредиту за програмою із 2 млн грн до 3 млн грн.
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За словами міністра фінансів Сергія Марченка, завдяки ініційованій Президентом програмі "Доступні кредити 5-7-9%" держава підтримала бізнес під час карантину і водночас урівноважила цінову пропозицію на банківському ринку.