Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Міністерством закордонних справ Німеччини розпочинає новий спільний проект щодо посилення підтримки українських ветеранів війни та їхніх сімей – «Шлях стійкості». Про це повідомляє Урядовий портал.
Він спрямований на підвищення стійкості України шляхом інтеграції на рівні громад, зміцнення психосоціальної підтримки ветеранам і членам їхніх родин, залучення позабюджетних коштів на розробку і впровадження ветеранських програм, посилення спроможностей ветеранської політики в регіонах.
Проект фінансуватиметься Урядом Німеччини у розмірі 4,8 млн євро та буде реалізовано впродовж 2023 – 2024 років, розповів заступник Міністра у справах ветеранів України з питань євроінтеграції Ігор Яременко під час прес-конференції щодо старту «Шляху стійкості».
Участь у заході взяли заступник Посла Німеччини в Україні доктор Бертрам фон Мольтке, координатор програми реагування, відновлення та стійкості МОМ в Україні Марко Чіментон, керівник програмного офісу Всеукраїнської програми психічного здоров’я за ініціативи першої леді Оксана Збітнєва, представники дотичних міністерств і відомств, органів місцевої влади, громадських організацій.
Проект «Шлях стійкості» запроваджуватиметься за двома компонентами. Перший – спрямований на розвиток потенціалу Мінветеранів, місцевих органів влади та ветеранських організацій, в межах якого буде:
- розширено потужності 25 центрів ветеранського розвитку
- надано технічну експертизу Мінветеранів для розробки ветеранської політики та програм (залучення національних та міжнародних експертів)
- проведено дослідження факторів, які сприяють або обмежують реінтеграцію ветеранів
- організовано серію семінарів щодо результатів вказаних досліджень
- розширено потенціал організацій і установ, орієнтованих на ветеранів і пов’язаних з ними осіб
- проведено тренінги для сприяння діалогу у громадах
- організовано міжнародний форум щодо зміцнення довіри між ветеранами та державними інституціями та опубліковано звіт
- підтримано та спрямовано учасників навчання тренерів, щоб вести діалог із громадою для визначення рішень на основі громади.
Другий компонент – психічне здоров'я та психосоціальна підтримка, в межах якого буде:
- надавано психосоціальну підтримку ветеранам та членам їх родин, у тому числі через сімейні ретрити
- проведено навчання з метою створення системи підтримки ветеранів за принципом «рівний-рівному»
- розроблено та реалізовано кампанії з підвищення обізнаності про програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки
- проведено тренінги для працівників сфери ПЗПСП по всій Україні для підвищення їхні навичок роботи з підтримки ветеранів та їхніх родин
- організовано форум «Добробут та стійкість ветеранів» та опубліковано звіт.
Заступник Міністра Ігор Яременко зазначив, що після перемоги України велика кількість Захисників і Захисниць повернуться з фронту до цивільного життя. І завдання Мінветеранів – не тільки надати їм дієві інструменти для інтеграції у свої громади та економіку країни, а й підготувати цивільне суспільство до зустрічі наших Воїнів, навчити правильно комунікувати з ними, чути їхні проблеми та сприяти їхньому вирішенню.
«Проект «Шлях стійкості» є важливим і потрібним. Він має особливий наголос на роботу з неурядовими ветеранськими організаціями, органами місцевої влади, а також на залучення небюджетних коштів – вони потрібні для розробки і впровадження сучасних дієвих програм, які допомагатимуть нашим Воїнам, членам їхніх родин успішно інтегруватися до мирного життя. Ми вдячні за співпрацю Представництву МОМ в Україні та Уряду Німеччині у створенні механізмів розбудови ветеранської політики», – наголосив Ігор Яременко.
«Українці заслуговують на нашу увагу і повну підтримку, адже Україна наразі боронить не лише свою свободу та незалежність, а й захищає свободу і демократію всієї Європи. Ми маємо надати всю необхідну допомогу Воїнам, які повертаються з фронту, для успішної інтеграції у суспільство. І Німеччина хоче підтримати український Уряд, Мінветеранів у цьому напрямку, щоб ветерани та їхні родини не залишалися наодинці зі своїми проблемами», – наголосив заступник Посла Німеччини в Україні доктор Бертрам фон Мольтке.
«Ми вже тривалий час співпрацюємо з Мінветеранів у напрямку реінтеграції ветеранів війни. Фахівці Міністерства досить ретельно були задіяні у розробці проекту «Шлях стійкості». Ми розглядаємо його як інвестицію у майбутнє, у стійкість української спільноти», – підкреслив координатор програми реагування, відновлення та стійкості МОМ в Україні Марко Чіментон.