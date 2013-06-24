Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Міністерством закордонних справ Німеччини розпочинає новий спільний проект щодо посилення підтримки українських ветеранів війни та їхніх сімей – «Шлях стійкості». Про це повідомляє Урядовий портал.

Він спрямований на підвищення стійкості України шляхом інтеграції на рівні громад, зміцнення психосоціальної підтримки ветеранам і членам їхніх родин, залучення позабюджетних коштів на розробку і впровадження ветеранських програм, посилення спроможностей ветеранської політики в регіонах.

Проект фінансуватиметься Урядом Німеччини у розмірі 4,8 млн євро та буде реалізовано впродовж 2023 – 2024 років, розповів заступник Міністра у справах ветеранів України з питань євроінтеграції Ігор Яременко під час прес-конференції щодо старту «Шляху стійкості».

Участь у заході взяли заступник Посла Німеччини в Україні доктор Бертрам фон Мольтке, координатор програми реагування, відновлення та стійкості МОМ в Україні Марко Чіментон, керівник програмного офісу Всеукраїнської програми психічного здоров’я за ініціативи першої леді Оксана Збітнєва, представники дотичних міністерств і відомств, органів місцевої влади, громадських організацій.

Проект «Шлях стійкості» запроваджуватиметься за двома компонентами. Перший – спрямований на розвиток потенціалу Мінветеранів, місцевих органів влади та ветеранських організацій, в межах якого буде:

розширено потужності 25 центрів ветеранського розвитку

надано технічну експертизу Мінветеранів для розробки ветеранської політики та програм (залучення національних та міжнародних експертів)

проведено дослідження факторів, які сприяють або обмежують реінтеграцію ветеранів

організовано серію семінарів щодо результатів вказаних досліджень

розширено потенціал організацій і установ, орієнтованих на ветеранів і пов’язаних з ними осіб

проведено тренінги для сприяння діалогу у громадах

організовано міжнародний форум щодо зміцнення довіри між ветеранами та державними інституціями та опубліковано звіт

підтримано та спрямовано учасників навчання тренерів, щоб вести діалог із громадою для визначення рішень на основі громади.

Другий компонент – психічне здоров'я та психосоціальна підтримка, в межах якого буде:

надавано психосоціальну підтримку ветеранам та членам їх родин, у тому числі через сімейні ретрити

проведено навчання з метою створення системи підтримки ветеранів за принципом «рівний-рівному»

розроблено та реалізовано кампанії з підвищення обізнаності про програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки

проведено тренінги для працівників сфери ПЗПСП по всій Україні для підвищення їхні навичок роботи з підтримки ветеранів та їхніх родин

організовано форум «Добробут та стійкість ветеранів» та опубліковано звіт.

Заступник Міністра Ігор Яременко зазначив, що після перемоги України велика кількість Захисників і Захисниць повернуться з фронту до цивільного життя. І завдання Мінветеранів – не тільки надати їм дієві інструменти для інтеграції у свої громади та економіку країни, а й підготувати цивільне суспільство до зустрічі наших Воїнів, навчити правильно комунікувати з ними, чути їхні проблеми та сприяти їхньому вирішенню.

«Проект «Шлях стійкості» є важливим і потрібним. Він має особливий наголос на роботу з неурядовими ветеранськими організаціями, органами місцевої влади, а також на залучення небюджетних коштів – вони потрібні для розробки і впровадження сучасних дієвих програм, які допомагатимуть нашим Воїнам, членам їхніх родин успішно інтегруватися до мирного життя. Ми вдячні за співпрацю Представництву МОМ в Україні та Уряду Німеччині у створенні механізмів розбудови ветеранської політики», – наголосив Ігор Яременко.

«Українці заслуговують на нашу увагу і повну підтримку, адже Україна наразі боронить не лише свою свободу та незалежність, а й захищає свободу і демократію всієї Європи. Ми маємо надати всю необхідну допомогу Воїнам, які повертаються з фронту, для успішної інтеграції у суспільство. І Німеччина хоче підтримати український Уряд, Мінветеранів у цьому напрямку, щоб ветерани та їхні родини не залишалися наодинці зі своїми проблемами», – наголосив заступник Посла Німеччини в Україні доктор Бертрам фон Мольтке.

«Ми вже тривалий час співпрацюємо з Мінветеранів у напрямку реінтеграції ветеранів війни. Фахівці Міністерства досить ретельно були задіяні у розробці проекту «Шлях стійкості». Ми розглядаємо його як інвестицію у майбутнє, у стійкість української спільноти», – підкреслив координатор програми реагування, відновлення та стійкості МОМ в Україні Марко Чіментон.