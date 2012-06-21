Владі Парижа загрожує судовий позов через виникнення загрози здоров’ю, спричиненою викидами токсичних часток свинцю, які потрапили в повітря під час пожежі на даху Собору Паризької Богоматері. Заявники звинувачують владу у грубому недбальстві через те, що люди продовжують жити в місті й зазнавати при цьому шкідливого впливу свинцю. Під час пожежі 15 квітня 2019 року в повітря над столицею Франції потрапили 400 тонн свинцю. Під час моделювання схеми поширення шкідливих осадів, проведеного у 2019 році, з’ясувалося, що токсичні частинки розлетілися від місця пожежі в радіусі до 50 кілометрів.

Адвокати двох паризьких родин, чиї діти, як стверджується, постраждали від впливу свинцевого пилу, який виявили в будинках і школах, а також асоціації охорони здоров’я та профспілки, заявляють, що влада піддає ризику життя людей, не реагуючи на забруднення свинцем. «Незважаючи на масштаби пожежі й наявність інформації про ризики забруднення, влада не вживала жодних заходів протягом трьох місяців після пожежі», — йдеться в судовому позові, повідомляє AFP.

Площу перед Собором Паризької Богоматері, де тривають реставраційні роботи, закрили для відвідувачів у травні цього року після того, як виміри показали високий ступінь концентрації токсичних частинок свинцю. Через кілька місяців після пожежі міська влада наказала провести глибоку чистку шкіл в районах, що розташовуються поруч із собором. Однак у скарзі йдеться про те, що міська влада й мер Парижа Енн Ідальго приховували від директорів шкіл інформацію про реальний стан речей із рівнем забруднення.