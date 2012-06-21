До 30-річчя Незалежності України команди ГОГОЛЬFest та МКІП спільно з Держмистецтв, Мінінфраструктури та Укрзалізницею організовують мобільний форум сучасного мистецтва, який має на меті об'єднати творчу молодь з усієї країни.

Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"Круїзна конференція, ініційована натхненником Владом Троїцьким, відбудеться у потязі «ГогольTRAIN» аби об’єднати творчу молодь з усієї країни. Це шість рейсів з Києва до різних міст на найцікавіші культурні події країни. У артпотязі можна зустріти нових людей, однодумців, ділитися враженнями і розповідати власні історії. Це простір, де сама подорож вже є ціль. А кінцевий пункт буде її приємним доповненням. Усі маршрути різні, тому є можливість обрати будь-який собі до вподоби", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що передбачені три фестивальних вагони, в яких проходитиме музично-перформативна та освітня програми.