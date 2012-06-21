Національне аерокосмічне агентство (NASA) Сполучених Штатів Америки зафіксувало рекордно низьку площу морського льоду в Арктиці. У 2021 році максимальна протяжність арктичного льоду досягла піку 5,7 млн квадратних миль (14,77 млн кв. км), що на 340 тисяч квадратних миль (880 тисяч кв. км) нижче середнього максимуму за період з 1981 по 2010 рік.



Арктика втратила такі льодові простори, що їх можна порівняти з площею американських штатів Флорида і Техас разом узятих, і цей факт, як підкреслюють фахівці NASA, викликає серйозні побоювання у екологів. Скорочується не тільки протяжність морського арктичного льоду, але і його товщина, що не менш небезпечно.



«Аналіз наукових даних, отриманих за останні роки, показує, що зараз Арктика піддається незворотним змінам, пов'язаним з інтенсифікацією глобального потепління. У найближчі роки лід продовжать танути, що серйозно змінить вигляд нашої планети і спровокує більш ніж значні зміни не тільки в арктичних, але і в інших екосистемах», – кажуть вчені NASA.



Раніше вчені з Великобританії опублікували дослідження, в якому припустили, що Арктика може повністю втратити морський лід до 2035 року. При цьому, планеті загрожує ще й танення льодовиків в Антарктиді, яке супроводжується підвищенням рівня Світового океану.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»