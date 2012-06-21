Згідно з новим дослідженням британських вчених з університетів Бата і Единбурга, мутації вірусу, що викликає COVID-19, відбуваються принаймні раз у тиждень – тобто значно частіше, ніж передбачалося раніше. Про це повідомляє Bucha.Life, посилаючись на статтю опубліковану в журналі Genome Biology and Evolution.

Віруси регулярно мутують, наприклад, коли накопичуються помилки при копіюванні геномів під час реплікації вірусу. Фактично це і є еволюція, дарвінівський відбір. Деякі мутації вірусу сприяють його виживанню, в той час як інші шкідливі для вірусу, тому штами, які отримують такі невдалі мутації, швидко виходять з гри, вчені не встигають їх секвенувати.

«Наші результати означають, що якщо пацієнт хворіє ковідом більше декількох тижнів, то вірус встигне еволюціонувати, що потенційно призведе до появи його нових варіантів, – пояснив професор Лоуренс Херст з Центру еволюції Мілнера Університету Бата. – Звичайно ж більшість людей передають вірус ще до того, як він мутує. Це означає, що ймовірність еволюції вірусу у одного пацієнта не така висока ».

Колись вважалося, що вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, мутує приблизно раз в два тижні. Однак нове дослідження Центру еволюції Мілнера при Університеті Бата і Відділу генетики людини Единбурзького університету показує, що ці оцінки не враховували багато мутації, які реально відбувалися, але так і не були виявлені при секвенування. Беручи до уваги ці невраховані мутації, група оцінила реальну частоту мутацій вірусу – як мінімум на 50% вище, ніж передбачалося раніше.