Міністерство закордонних справ почало відпрацьовувати шляхи евакуації українців з Афганістану, де перебуває від 50 до 100 наших громадян.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Ми вже почали відпрацьовувати можливі шляхи евакуації з Афганістану, якщо надійдуть такі звернення. Наразі громадяни України не зверталися до МЗС із проханнями евакуювати їх з Афганістану, але ще раз наголошую, що ми в режимі 24/7 працюємо і готові допомагати громадянам нашим в Афганістані доступними для нас засобами”, - зазначив глава МЗС.

Він підкреслив, що для нього особисто евакуація українців за кордоном є абсолютним пріоритетом, а тому МЗС вже запустило відповідні механізми, зокрема рекомендувало громадянам утриматися від поїздок в Афганістан, а тим, хто уже перебуває в цій країні, негайно залишити її територію.

За інформацією міністерства, в Афганістані перебуває від 50 до 100 українців.

Глава української дипломатії також закликав співвітчизників в Афганістані звертатися в посольство України в Таджикистані та інформувати про своє місцезнаходження.

За словами міністра, він вважає Афганістан унікальною державою, в якій дуже важко прогнозувати розвиток безпекової ситуації.

Він також наголосив на дружніх відносинах між Україною й Афганістаном та на спільній трагедії - збитті літака рейсу PS-752 над Тегераном 8 січня 2020 року.

“Тому ми, безперечно, бажаємо афганському народу насамперед миру, а потім вже стабільності, яка неможлива без припинення військових дій”, - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, що Пентагон вирішив направити близько трьох тисяч американських військовослужбовців в Афганістан для забезпечення виїзду дипломатів та інших громадян США.

Бойовики руху «Талібан» після виведення з країни іноземних військ стрімко розширюють зону впливу в Афганістані. За останні кілька днів таліби вже захопили десять центрів афганських провінцій.