Президент Володимир Зеленський презентував філантропу, фермерові, бізнесмену та засновникові благодійного фонду The Howard G. Buffett Говарду Баффету табличку з його ім’ям, яку відкрили на алеї Сміливості в Києві.

Під час відкриття глава держави відзначив вагомий внесок американського підприємця та філантропа, який допомагає Україні. Володимир Зеленський констатував: ім’я Говарда Баффета тепер буде поряд з іменами тих, хто був разом з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Загалом на алеї Сміливості вже 27 табличок.

«Ви неодноразово приїжджали в Україну, щоб надати допомогу всьому нашому народу, і дуже багато зробили для наших людей. Також надали значну підтримку в процесі розмінування України», — зазначив Володимир Зеленський і додав, що ця підтримка важлива для українців.

2022 року фонд The Howard G. Buffett витратив в Україні на благодійні проєкти майже 150 мільйонів доларів. 2023-го сума допомоги сягне 360 мільйонів доларів.

Основні проєкти фонду: будівництво фабрик-кухонь у Бучі та Лозовій, поліційних відділень у Бородянці, Ізюмі та кінологічного центру в Бучі; підтримка ДСНС обладнанням для розмінування (машинами, дронами, екіпіруванням); допомога з розслідуванням воєнних злочинів, а саме передача кількох десятків машин для визначення ДНК. Говард Баффет також надає допомогу фермерам через створений в Україні фонд Victory Harvest: безкоштовно передає комбайни, трактори, обладнання, насіння й добрива. Підприємець профінансував створення Superhumans Center, закупівлю транспорту й сучасних травматологічних комплектів, життєво необхідних на передовій.

Як повідомляє Офіс Президента, на алеї Сміливості вже зокрема відзначено: Президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, Президента Польщі Анджея Дуду, Прем’єр-міністра Великої Британії у 2019—2022 роках Бориса Джонсона, Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіалу, засновника благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андреса.