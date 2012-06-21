На автосалон у Франкфурті Volkswagen приїхав з хетчбеком ID.3, який вже охрестили «народним електрокаром». Але ID.3 виявився не самотній: за склом німці з оказією показали закамуфльований прототип кросовера ID.4, який в серійному виконанні може бути представлений навесні 2020 року.
Основою для майбутньої новинки став концепт ID. Crozz, показаний рівно два роки тому. Ім'я кросовера ID.4 агентству Automotive News розкрило анонімне джерело, яке вивідало плани компанії.
Без сумнівів, новинка спроектована на архітектурі MEB і може отримати повний привід, який був реалізований на концептуальному ID. Crozz. Сумарна віддача електромоторів (по одному на кожній осі) становила 306 к.с., а запасу ємності батареї вистачало на 500 км.
Volkswagen ID.4 стане своєрідною компенсацією для ринку Сполучених Штатів, який не отримає хетчбек ID.3. Продажі електричного SUV можуть початися в кінці 2020 року. Модель протягом, як мінімум, двох років буде імпортуватися з Європи, а потім може встати на конвеєр заводу в американському місті Чаттануга, штат Теннессі.
Швидше за все, слідом за Volkswagen ID.4 піде і кросовер Skoda, предтечею якого концептуальний Vision iV. Вони схожі з ID. Crozz за габаритами і абсолютно ідентичні по силовій установці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»