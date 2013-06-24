Сьогодні, у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, на Центральному залізничному вокзалі Києва встановили пам’ятний камінь на честь залізничників, які загинули внаслідок російської агресії.На цьому місці згодом буде встановлено монумент залізним на небі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вшанували загиблих залізничників та поклали квіти до символічного пам’ятного каменю віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін та члени правління, голова наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Гепард Хафер та члени наглядової ради.

«Попри постійні атаки ворога транспортники рятують, везуть гуманітарну допомогу та забезпечують роботу економіки країни. Залізничники, дорожники, поштарі одразу після наших військових заходять на звільнені території, щоб повернути туди життя. Разом ми виборюємо свободу, на жаль, інколи ціною власного життя. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрала ця війна», — зазначив Олександр Кубраков.

Голова наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Гепард Хафер наголосив, що щодня залізничники роблять свій важливий внесок у захист країни, порятунок цивільних громадян та наближення перемоги. «Кожен працівник: диспетчер, провідник, машиніст, колійник чи економіст — кожен на своєму робочому місці наближає перемогу. Пишаємося залізними людьми, бережемо світлу пам’ять про загиблих колег», — зауважив Гепард Хафер.

За словами керівника Укрзалізниці Олександра Камишіна, за рік повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло 353 залізничника.

«Сьогодні ми вшановуємо наших колег, життя яких забрала ця війна. Ми завжди пам’ятаємо про них і збережемо цю світлу пам’ять для наступних поколінь залізничників. Саме тут, на головному вокзалі України, який рятував від російської агресії сотні тисяч українців, ми встановили пам’ятний камінь, а згодом тут буде встановлено монумент залізним на небі», — зазначив Олександр Камишін.

Наразі 9874 залізничники боронять нашу країну в лавах ЗСУ. За рік повномасштабного вторгнення росії в Україну 819 залізничників було поранено, 353 працівники, на жаль, загинули.