В аграріїв – сезон посіву озимих та жнив пізніх ярих. На Дніпропетровщині намолотили понад 350 тис тонн соняшника. Це третина запланованого врожаю. Почали збирати кукурудзу. Сіють озимі пшеницю і ячмінь.

«Наприкінці вересня та на початку жовтня були дощі. Через це збір пізніх ярих та посів озимих затрималися. Але за прогнозами, до середини жовтня буде сухо і тепло. Така погода сприятиме роботам у полі», – сказав начальник регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак.

Цьогоріч аграрії чекають на добрий врожай соняшника і кукурудзи.

«Врожайність пізніх ярих – на рівні минулих років. Кукурудзи намолотили понад 40 тис тонн. Обробили 12 тис га полів. У планах – 292 тис га. Швидше за все, роботи триватимуть і у грудні», – зазначив директор Інституту зернових культур Владислав Черчель.

Він додав: в області засіяли менше 40% полів, відведених під озимі зернові. Не виключено, що аграрії працюватимуть до листопада. Це вже запізні строки для озимих.

«Наступного року чекаємо на незначне зменшення врожаю. Проте навіть за найбільш песимістичними прогнозами, наступного року зберемо понад 1 млн тонн пшениці. Цього вдосталь, аби забезпечити мешканців області продовольством. Ще і залишиться для експорту», – розповів Владислав Черчель.

Загалом на Дніпропетровщині планують засіяти озимими понад 700 тис га полів.