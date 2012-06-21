Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У селищі Билбасівка Слов’янського району на приміщенні місцевої опорної загальноосвітньої школи встановили меморіальну дошку захиснику України — морському піхотинцю 36-ї Окремої бригади морської піхоти, кавалеру ордена «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) Сергію Майбороді.
Уродженець села і випускник згаданої школи, який пішов захищати Донбас і всю Україну від проросійської збройної агресії, загинув 1 липня 2019 року. Того дня найманці з проросійських незаконних збройних формувань вкотре продемонстрували свою нелюдську сутність, адже в порушення діючих у цивілізованому світі відповідних норм міжнародного гуманітарного права обстріляли із протитанкового ракетного комплексу (!) санітарний автомобіль морпіхів, що якраз вивозив із передової пораненого бійця. 47-річний старший матрос Сергій Майборода у цей трагічний момент був за кермом і від прямого влучання протитанкової керованої ракети загинув на місці. Санінструктор, яка також перебувала в автомобілі біля пораненого, отримала важкі травми і невдовзі померла у лікарні. А вижити тоді вдалося тільки морському піхотинцю, якого ціною власного життя бойові побратими таки вивезли з небезпечної зони.