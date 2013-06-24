Під ударами російських військ опинилися громади Бериславського та Херсонського районів. Мирні населені пункти окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та БПЛА. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє Урядовий портал.

Житлові квартали Херсона ворожа армія накривала цілодобово, центр міста та прибережні райони опинилися під артобстрілом із лівого берега Дніпра. Пошкоджень та руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, територія комунального підприємства, стадіон, паркувальний майданчик, автомобілі, ворожі снаряди спричиняли пожежі.

На місцях обстрілів працювали слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводили огляд, збирали речові докази та фіксували наслідки ударів військ рф.

За минулі дві доби поліція відкрила 21 кримінальне провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.