Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Начальник відділу морської археології Ізраїльського управління старожитностей Яаків Шарвіт зазначив, що монети могли належати старовинному кораблю, що плавав Середземним морем.

Стародавні монети, датовані 1700 роками тому, були виявлені сім’єю під час відпочинку на ізраїльському пляжі поблизу Атліта.

Йотам Дахан, екскурсовод з Кліла на півночі Ізраїлю, знайшов купу старовинних монет під час сімейного відпочинку на пляжі Хабонім.

Купа монет загальною вагою шість кілограм аглютинувалася після багатьох років перебування під водою, утворивши глибу з’єднаних монет. Було визначено, що вони використовувалися в четвертому столітті нашої ери після перевірки експертом доктором Дональдом Цві-Аріелем.

Після розміщення фотографій монет у Facebook, Дахан зв’язався з директором Ізраїльського управління старожитностей (Хайфський район) Каремом Саїдом, щоб визначити точне місце знахідки на пляжі.

Начальник відділу морської археології МАА Яаків Шарвіт зазначив, що монети могли належати старовинному кораблю, що плавав Середземним морем.

«Археологічні пам'ятки поширені по всій пляжній смузі Хабоніму», – сказав Шарвіт. «Археологічні записи вказують, що судна часто вимивалися на берег разом з усім їхнім вантажем», – додав він.

«Пачка знайдених монет показує, що вони були упаковані разом і аглютиновані внаслідок окислення металів», – зазначив Шарвіт.