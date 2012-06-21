Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На узбережжі Чорного моря волонтери відкрили вже другий табір для учасників АТО та членів їхніх родин. Перший волонтерський опорний пункт «Душа Півдня» чотири роки тому запрацював на острові Джарилгач Херсонської області. Днями подібний табір відкрився на Кінбурнській косі, що на Миколаївщині. Ці проєкти успішно реалізували дві громадські організації — «Агентство регіонального розвитку«Причорномор’я» та «Асоціація учасників і інвалідів АТО».
За словами відомого миколаївського волонтера, керівника одної з організації Олександра Діордієва, задля цього були укладені угоди на рекреаційні послуги з Національним природним парком «Білобережжя Святослава» та ФОП Мірошник, які виділили місце для табору, допомогли у вирішенні побутових питань. Серйозна робота передувала відкриттю кемпінгу. Волонтери придбали та завезли на Кінбурн посуд для кухні, тенти, рукомийники, газову плитку, інструменти та матеріали. Побудували кухню, яка вже витримала шторм, є санвузол, місця для харчування, вирішено питання із забезпеченням питною водою. Щоправда замість меблів — мішки з піском. Натомість для відпочивальників, серед яких ті, що пройшли війну на Донбасі, такі умови майже санаторні.
Перша група з 35 осіб з Миколаївського обласного центру туризму та патріотичного виховання вже прибула до табору. Люди задоволені можливістю спілкування, реабілітації та відпочинку на чистому мирному морському узбережжі.