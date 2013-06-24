Незабаром у селі Нові Петрівці Київської області прийме маленьких відвідувачів дошкільний навчальний заклад, який спорудили будівельники компанії «АМК РЕМ-БУД». Він має площу забудови понад 6 тисяч квадратних метрів, розташований на ділянці майже 1,6 гектара і розрахований на 230 місць.

Зведений у межах Президентської програми «Велике будівництво», заклад стане одним із найбільших на Київщині.

Як повідомляє прес-служба компанії, нещодавно тут установили меблі, сучасне комп’ютерне обладнання, а зараз приступили до облаштування навчальних дошок, кухонного обладнання, телевізорів тощо.

Загалом на цьому об’єкті компанія виконали масштабний обсяг робіт. Зокрема, побудували котельню з твердопаливними та газовими агрегатами, насосну станцію, два водні резервуари на випадок пожеж.

А на території закладу встановили тіньові навіси, огорожу, вимостили доріжки, впорядкували проїзди, є дитячий ігровий майданчик.

Тобто, створені всі умови для навчання і корисного відпочинку юних мешканців.