Під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорювали окремі питання забезпечення виїзду наших громадян із ТОТ через територію інших країн та допомогу таким громадянам у поверненні в Україну.

Зокрема, заслухали пропозиції від МЗС, МВС, ДМС та інших членів Коордштабу щодо дії експериментального проекту з оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Домовились найближчим часом напрацювати додаткові зміни.

Крім того, учасники від МВС, МЗС та ДМС відзвітували про проведення низки консультацій з відповідними відомствами Грузії, Латвії та Литви. Предмет обговорень – повернення в Україну наших громадян, які відбували покарання у місцях позбавлення волі на ТОТ і були депортовані на територію рф.