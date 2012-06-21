Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Медичні працівники Новобузького району Миколаївської області звернулися до всіх, хто має можливість допомогти фінансово. Місцевій лікарні терміново потрібен апарат ШВЛ, а також засоби дезінфекції та індивідуального захисту.
Головний лікар Новобузького центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Лучна звернулася до всіх підприємців району з проханням надати матеріальну допомогу для сімейної служби.
«Нам необхідні кошти для закупівлі масок, костюмів, респіраторів, окулярів, – зазначила вона. – На сьогоднішній день поки все це у нас є, однак пройде день-два і ми не знаємо, як складеться ситуація. Нам необхідні дезинфікуючі засоби, одноразові рушники, мило, навіть питна вода».
Як зазначила лікар, за ініціативи сімейних лікарів вони перерахували свій одноденний заробіток на закупівлю апарату штучної вентиляції легенів, який потрібен для району. А депутати Миколаївської обласної ради проголосували виділити 109 мільйонів гривень на заходи, спрямовані на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій та пандемій коронавірусної хвороби.
Ці кошти спрямовані на забезпечення додаткових доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Два мільйони гривень виділено на забезпечення підвозу медичних працівників до відповідних закладів охорони здоров’я. За рахунок коштів обласного бюджету заплановано придбати чотири сучасних апарати ШВЛ- експертного класу, аналізатори та тести ПЦР, закупити дезінфікуючі засоби, водонепроникні костюми та захисні маски.