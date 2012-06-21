До оперативної диспетчерської Миколаївського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зателефонував чоловік, який повідомив, що його 21-річна дружина відчула, що почалися пологи. Родина живе в одному із сіл Казанківського району і прийняла рішення самостійно добиратися до лікарні на власному автомобілі. Але попри те що це вже другі пологи, не розрахували часу. Перейми почалися в дорозі, дитина народжувалася в машині. Черговий лікар центру швидко прийняла рішення на місце події направити бригаду швидкої з Казанки.
Тим часом чоловік чітко виконував вказівки лікаря телефоном, і вже за декілька хвилин жінка народила хлопчика. Батько потребував психологічної допомоги.
Через 15 хвилин після виклику на місце прибули медики, які оглянули породіллю й дитину, констатувавши, що стан здоров’я обох задовільний, і транспортували їх до лікарні. Тепер щаслива мати і немовля перебувають у пологовому відділенні Новобузької ЦРЛ.
В управлінні охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації зазначають, що лише завдяки професіоналізму та злагодженості роботи медиків усіх рівнів, сучасному обладнанню оперативної диспетчерської та оновленому автопарку не сталося лиха.