Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсоні під час наради на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським обговорювалися питання реалізації проектів облаштування КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» на Херсонщині.
Про терміни створення належної інфраструктури присутнім повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв. Він зазначив, що принципово нові, але тимчасові споруди, на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» будуть побудовані до 15 листопада.
Вже 20 грудня планують завершити будівництво сервісних зон: автостанції, ЦНАПи, об’єкти інфраструктури. Юрій Гусєв відмітив, що «Херсон – єдиний регіон, який має сухопутний кордон з тимчасово окупованою АР Крим. Важливо, щоби люди, які живуть на півострові і перетинають адміністративну межу, відчували, що Європа починається з Херсонщини». На облаштування КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» передбачено 104 мільйони гривень.