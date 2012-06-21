Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Великобританії на острові Мен археолог-любитель Кет Джайлз за допомогою металошукача знайшла схованку, яку вчені назвали «скарбничкою» епохи вікінгів. Ця «скарбничка» зберігала чиїсь заощадження протягом 1000 років.

Як повідомляє BBC News, «скарбничку» виявили на острові Мен кілька місяців тому. Однак відразу ж повідомляти про подібні знахідки у Великобританії не прийнято.

Спочатку предмети, знайдені любителями, вивчають експерти. Потім вони роблять висновок. Якщо знахідка оголошується «скарбом», значить, офіційно визнається її археологічна цінність. Тільки після цього публіці повідомляють про відкриття.

Так сталося і в даному випадку. «Скарбничка» віком близько 1000 років була знайдена колишнім офіцером поліції Кет Джайлз в полі на півночі острова Мен. До речі, Джайлз і раніше потрапляла в заголовки газет – рік тому вона знайшла цілу колекцію золотих і срібних прикрас епохи вікінгів.

У «скарбничці» зберігалися 87 цілих і фрагментарних монет. Справа в тому, що в епоху вікінгів від монет нерідко відкушували шматочки, які використовувалися в якості дрібних монет. Знайдені монети були викарбувані в Англії, Ірландії, Німеччині і на острові Мен.

Куратор археології з Фонду національної спадщини острова Мен Еллісон Фокс вважає, що вивчення монет допоможе краще зрозуміти «складну економіку епохи вікінгів» в районі Ірландського моря.

Відзначимо, що в «скарбничці» були лише срібні монети, що датуються періодом між 1000 і +1035 роками нашої ери. Все вказує на те, що хтось хотів заховати свої заощадження дуже надійно, але з якоїсь причини за ними так і не повернувся.

За словами Крістін Борнхольд-Коллінз, експерта з США, цю схованку слід називати не скарбом, а «скарбничкою» з тієї причини, що він поповнювався протягом якогось періоду часу, можливо, десятків років.

Власник періодично додавав у схованку монети, цим вчені і пояснюють істотну розбіжність дат походження монет. До речі, в «скарбничці» зберігалися ще й 13 срібних перснів, які в той період часу також використовувалися в якості валюти.