Нещодавній захід у столичному міжнародному виставковому центрі «Лівобережний» відбувався за принципом: «Не лише розкажи, а й покажи, що можеш». Під одним дахом столичні промисловці й підприємці, а також народні умільці демонстрували й продавали оригінальні товари. Велись ділові переговори. А скільки музики й пісень звучало — то найкращі українські співаки й гурти пропагували вітчизняну культуру. Одне слово, на Першому весняному фестивалі, започаткованому Українським союзом підприємців та промисловців торгували, укладали угоди, презентували розробки вчених, співали та ще й майстер-класи проводили.
Окремо виділялася експозиція Київського національного університету технологій та дизайну, який вкотре підтвердив звання одного з кращих дизайнерських університетів світу (торік його визнали міжнародні експерти). А вже цього року міжнародні експерти назвали факультет хімічних та біохімічних технологій КНУТД 71-м в Топ-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які забезпечують випуск спеціалістів у галузі медицини та фармації.
Ці оцінки підтверджуються досягненням науковців в розробці найсучасніших технологій, які застосовуються в легкій промисловості, служать потребам охорони держави. Водночас університет для активації впровадження інновацій в виробництво виступив ініціатором Київського кластеру легкої промисловості.
Тож не випадково президент УСПП Анатолій Кінах знайомство з виставкою розпочав саме з експозиції університету. Ця зустріч була не першою. Саме УСПП належним чином оцінив і підтримав роботу КНУТД в галузі енергозбереження і доклав певних зусиль для її поширення. Тому й під цим кутом зору він оцінював представлені досягнення. А ще — з перспективи відновлення вітчизняної легкої промисловості. Вона може і повинна не лише повернути втрачені позиції, а й посісти свою нішу на міжнародному ринку. Адже експерти стверджують, що наші дизайнери можуть стати законодавцями моди в Європі. Перший весняний фестиваль — крок на шляху до цього.
Микола ПЕТРУШЕНКО
для «Урядового кур’єра»