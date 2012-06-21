Під час розкопок в Ахладі (північна Греція) археологи виявили шість багатих, «аристократичних» могил. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури і туризму країни.
Від некрополя поховання «аристократів» були відокремлені огорожею з каменів. Через це їх було видно на місцевості, тому їх пограбували. Але дещо розкрадачі не знайшли. У могилах знайшли золоту похоронну маску і обручку, чотири бронзові шоломи іллірійського типу, поножі і посудини з цього ж металу, залізні наконечники списів і модель воза, срібні фібули.
Датуються поховання другою половиною VI ст. до н.е. п'ять з них були здійснені за обрядом кремації. Ахлада стала третім пам'ятником на території стародавньої Македонії, в якому виявлено золоту маску.
Розкопки в Ахладі знаходиться на території підприємства «Lignite Mines of Achlada SA», яке займається видобутком вугілля. Археологи працюють тут вже шість років, за ці роки вони вивчили 1290 поховань. Найбільш ранні з них датуються пізнім бронзовим століттям, найчисельніші –VI-III ст. до н.е., також є і могили візантійського часу. У південній частині пам'ятника відкрито дві садиби римського часу. За польовий сезон 2019 року в Ахладі досліджували 131 поховання візантійського часу і 75 – архаїчного.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»