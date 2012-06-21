Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Ще в нинішньому році у межах Глобинського району на Полтавщині укріплять 300 метрів берега Кременчуцького водосховища. Відповідний проєкт уже розроблений, є й необхідні для цього кошти. За приблизними підрахунками будівельні роботи з укріплення берега обійдуться у трохи більше ніж 12 мільйонів гривень. Жителі села Мозоліївка, біля якого це відбуватиметься, сподіваються, що нарешті вода перестане підмивати їхнє старе кладовище, яке потерпає від рукотворного моря ось уже п’ять років.

Давно пора. Востаннє берегоукріплення біля Мозоліївки проводили 11 років тому. Проте укріплення щебенем і камінням до урізу води кількох сотень метрів насипної дамби не розв’яже проблему реставрації берегів водосховища, протяжність яких у межах області – 156 кілометрів. Щороку у воду сповзає до семи метрів грунту.

Так само терміново треба укріпити схили геологічного заказника «Гора Пивиха», яку цьогоріч окупували відпочивальники, залишивши після себе гори сміття. Начебто, існує й проєкт для проведення у зазначеній місцевості берегозміцнюючих робіт. Але не вистачає коштів. Укріплення 1 кілометра берега коштує майже 30 мільйонів гривень. Тому без допомоги держави у вирішенні цього питання не обійтися.