Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До кінця 2020 року на Полтавщині повинні здати в експлуатацію відразу три мости через водойми на дорогах місцевого значення: Чутове-Рублівка, Котельва-Більськ, Карлівка-Машівка і ще один міст на автотрасі державного значення через річку Псел у Гадяцькому районі, будівництвом та реконструкцією яких займається одна компанія-підрядник.
На цей момент її працівники виконують роботи по капітальному ремонту моста через річку Стара Ворскла, що знаходиться неподалік відомої в Україні ботанічної пам’ятки — Барвінкової гори у Котелевському районі.
Старий міст довелося демонтувати тому, що він прослужив більше 55 років і вже непридатний для використання. Його розібрали всього за кілька тижнів, залишивши тільки деякі палі, які зміцнюють із застосуванням сучасних технологій та матеріалів. На період, поки міст реконструюють, рух автотранспорту здійснюється в об’їзд.
Мостобудівники працюють майже цілодобово, тому, що об’єкт важливий для розвитку туризму в регіоні. Ця ділянка дороги впритул прилягає до Східного укріплення Більського городища.