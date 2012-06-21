Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Попри те, що з 21 листопада набули законної сили зміни у Кодексі України про адміністративні порушення, які дозволяють штрафувати громадян за перебування у громадських місцях і транспорті без масок або з неправильно вдягнутими масками, частина полтавців, як і раніше, чи то від незнання, чи свідомо їздять у громадському транспорті, зокрема маршрутках, без масок, створюючи загрозу здоров’ю іншим людям.

Якщо таке неподобство має місце в Полтаві, то якого тоді дотримання карантинних вимог можна чекати від жителів райцентрів і тим більше сіл? Ось і поширюється областю майже у геометричній прогресії коронавірусна інфекція. Щодоби офіційна статистика повідомляє про двісті й більше нових коронавірусних хворих тільки в обласному центрі. По області їх удвічі більше. А всього на Полтавщині потерпілих від цієї небезпечної інфекції налічується майже двадцять тисяч.

Зважаючи на ситуацію й користуючись наданими їй правами, Нацполіція Полтавщини стала жорсткіше реагувати на такі прояви неповаги до закону та безпеки громадян. За дев’ять днів правоохоронці оштрафували вже майже 100 осіб, причому порушників знаходили не тільки в транспорті, а й у торгових центрах, магазинах, бібліотеках, храмах, музеях, вишах тощо. Більшість порушників карантинних вимог сплатили по 170 гривень. Загальна сума штрафів за цей час склала понад 15 тисяч гривень. Може, хоч у такий непопулярний спосіб вдасться навчити наших людей дотримуватися норм цивілізованого суспільства.