Китайська компанія Realme розпочала продаж свого першого смартфона з камерою роздільною здатністю 64 мегапікселів. Наразі Realme XT доступний в Індії, а 17 вересня він з'явиться в Китаї.
Смартфон пропонується за ціною від 224 доларів. Незважаючи на більш ранній анонс, Realme XT поступився званням «першого 64-мегапіксельного смартфона» в світі Redmi Note 8 Pro, оскільки той надійшов у продаж швидше.
Realme XT оснащується 6,4-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм дозволом Full HD +, 16-мегапіксельною фронтальною камерою, четверний основною камерою 64 + 8 + 2 + 2, інтегрованим з дисплеєм сканером відбитків пальців.
Апаратною основою став Snapdragon 712, 4, 6 або 8 ГБ оперативної і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Ємність акумулятора становить 4000 мАг, є швидка зарядка потужністю 20 Вт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»