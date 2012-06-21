Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Рівненський центр медицини катастроф отримав 5 новеньких автомобілів швидкої допомоги, оснащених відповідним обладнанням. «Це стало можливим завдяки збільшенню фінансування з Національної служби охорони здоров’я, тобто, завдяки старту медичної реформи. Зараз автомобілі проходять реєстрацію та отримують номерні знаки», — повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Незабаром придбають ще 10 швидких — рішення вже ухвалене. Усі автомобілі працюватимуть як COVIDні бригади: тож і розподілять їх між районами відповідно до рівня захворюваності на коронавірус. Підвищену потребу в «колесах» мають Рівне, Дубно, Корецький, Сарненський, Демидівський райони: адже вірус, на жаль, не полишає область, а лише додає до статистики нові випадки. Нині їх уже близько 11 тисяч. При цьому рівень тестувань на Рівненщині один з найвищих у державі.
Загалом на балансі обласної «екстренки» 134 автомобілі, близько 20 з них уже потребують заміни.