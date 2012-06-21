Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Понад 26 тисяч пенсіонерів, які мешкають у Сумській області, вже оформили електронні пенсійні посвідчення. Про це повідомив сайт Сумської ОДА з посиланням на ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області.
Наголошується, що завдяки такому документу значно спрощується доступ їх власників до електронних послуг, адже картка — це «два в одному»: посвідчення + банківська картка. Нею можна онлайн платити за комуналку, а в магазинах чи аптеках — за придбані товари, ліки тощо.