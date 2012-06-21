Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Порівняно недавно на Сумщині створили «Лісову варту», головне завдання якої – запобігати порушенням у лісовій справі, вирубці дерев тощо. Та вже за цей час на рахунку захисників зеленого багатства краю – десятки корисних справ.
За словами голови обласної організації «Лісівник-АТОвець» Євгена Лаврика, завдяки турботі керівництва обласного управління лісового та мисливського господарства активісти мають машини підвищеної прохідності, квадрокоптери, тепловізори і навіть зброю. Завдяки такій «екіпіровці» браконьєрам непереливки будь-якої пори доби і насамперед уночі, коли вони роблять спроби поцупити деревину.
Лише впродовж минулого року вартові лісу зробили понад 200 виїздів рейдових бригад, у ході яких складено низку протоколів про порушення правил лісогосподарського та мисливського господарства.
Але головне – браконьєри значно збавили оберти у своїй «діяльності», бо знають, що з представниками «лісової варти» краще не зустрічатися.