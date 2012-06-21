У Сумах пройшов ХII Всеукраїнський зліт лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти — всього майже 200 школярів із 23 областей. У тому, що його організовано на Сумщині, значна заслуга Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства на чолі з невтомним організатором лісової справи Віктором Чигринцем. Упродовж останніх років слобожанський підрозділ посідає провідні позиції в Україні за більшістю соціально-економічних показників і проводить активну просвітницьку й організаційну роботу серед представників юного покоління.
Зліт у Сумах пройшов також завдяки учнівському лісництву «Совенятко» із міста Ромни, яке на торішньому такому форумі в Житомирі завоювало гран-прі, чим здобуло право приймати цьогорічних гостей на слобожанській землі. Господарів представляли 10 учнівських лісництв із різних куточків області, які поділилися набутками та ознайомилися з досвідом найкращих шкільних підрозділів країни. Під час зльоту для його учасників було запропоновано розмаїту програму, що складалася із презентацій, публічних захистів науково-дослідних робіт, майстер-класів, квестів, флешмобів, екскурсій, змагальних та розважальних заходів.