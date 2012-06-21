Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Ще одне дорожнє «новосілля» справили цими днями на Сумщині. Старанням колективу відомого в краю ТОВ «Роад Констракшн» на замовлення Служби автодоріг в області завершено ремонт автомагістралі загального користування від Конотопа через Буринь до Чумакового.

Як повідомила пресслужба ТОВ, загалом полагоджено майже 12 кілометрів найбільш проблемного дорожнього полотна, завдяки чому автодорога державного значення стала безпечною і комфортною насамперед для водіїв. Щонайменший термін її гарантійної експлуатації — десять років.

За словами директора ТОВ «Роад Констракшн» Олексія Макарюка, колектив дорожників задоволений, що подібні «новосілля» на Сумщині стають усе частішими. За кожним із них — нові дороги мрій тисяч мешканців краю та його гостей.

І попереду у колективу нові об’єкти, до будівництва і ремонту яких фахівці підходитимуть насамперед із професійними сучасними мірками, аби дорожня інфраструктура Сумщини неухильно розвивалася і оновлювалася.