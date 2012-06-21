Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Видання Nature Astronomy повідомило, що під час планового обстеження Енцелада, супутника Сатурна, зонд Кассіні-Гюйгенс виявив, що з його поверхні вивергаються солоні шлейфи, багаті метаном. А саме метан вважається одним з основних ознак існування життя в космосі, оскільки його у великій кількості виробляють мікроби, як побічний продукт своєї життєдіяльності. Але причина появи газу може бути іншою.

Вченим давно відомо, що Енцелад покритий великим океаном, який захований під величезною товщею льоду. Теоретично, в придонних ділянках цього океану можуть жити мікроби, які виробляють велику кількість метану. Однак, сучасний рівень розвитку техніки землян не дозволяє з'ясувати це достовірно.

І оскільки спуск дослідного зона на Енцелад поки неможливий, вчені вирішили розрахувати з математичної точки зору, чи можуть мікроби, подібні до земних метаногенів, виробляти кількість метану, достатню для створення помічених з супутника шлейфів, які також містять вуглекислий газ і дігідроген.

Після кількісних методів дослідження, вчені прийшли до висновку, що життєдіяльності мікробів для цього недостатньо. І велика кількість метану, ймовірно, є результатом деяких геохімічних процесів.