Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На закарпатській Тячівщині вкоренилася традиція автопробігів, якими вшановують воїнів, котрі загинули за Україну. Цей патріотичний захід учасники Революції Гідності, а також ветеранів війни, волонтери влаштовують щороку.
Цьогорічний пробіг пройшов через десятки сіл району, а його зупинками стали населені пункти, де є могили воїнів. Почавшись у райцентрі, маршрут проліг до селища Буштино, продовжився до села Угля, а завершився в гірському селищі Дубове. В кожному з них згадували загиблих героїв. Серед тих, хто віддав життя за територіальну цілісність України — Роман Козачко з Тячіва, Павло Дурунда та Віталій Бертолон з Буштина, Олександр Шимон і Володимир Цірик з Углі, Микола Федоришин із Дубового.
До пробігу по ходу руху автоколони долучалися місцеві жителі, серед яких і рідні загиблих. Поряд із рідними до учасників пробігу приєднувались керівники органів державної влади Тячівського району, лідери місцевих громад, представники громадськості та духовенства.
Біля могил полеглих воїнів священик Тересвянської греко-католицької церкви отець Юрій Пайтина спільно зі святими отцями місцевих парафій пом’янули під час панахид. Всюди учасники автопробігу клали живі квіти, запалювали свічки. Біля місць поховання розгортали Державний прапор України.
В районі не обмежилися патріотичним автопробігом. З нагоди Дня пам’яті всім родинам загиблих була виділена грошова допомога по 5 тисяч гривень.