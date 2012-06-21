У селі Прибузьке Лукамелешківської об’єднаної територіальної громади в складі навчально-виховного комплексу гостинно відчинив двері дитячий садок. Це вже 12 дошкільний  заклад, який цього року відкрили в ОТГ  області, що свідчить про важливість процесу децентралізації. 

«Сьогодні свято  не лише для села, а й для всієї територіальної громади. Поріг нового дитячого садка переступили його перші вихованці. І я переконаний, що малеча  запам’ятає день, коли  розпочинається цікава і сповнена нових вражень сторінка їхнього життя», — сказав під час урочистого відкриття закладу перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.

Він наголосив, що в умовах сьогодення значна увага влади приділяється об’єднаним територіальним громадам. А співпраця територіальної громади, районної державної адміністрації, районної ради і народних обранців дає змогу впроваджувати в життя важливі проекти. 