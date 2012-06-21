У селі Прибузьке Лукамелешківської об’єднаної територіальної громади в складі навчально-виховного комплексу гостинно відчинив двері дитячий садок. Це вже 12 дошкільний заклад, який цього року відкрили в ОТГ області, що свідчить про важливість процесу децентралізації.
«Сьогодні свято не лише для села, а й для всієї територіальної громади. Поріг нового дитячого садка переступили його перші вихованці. І я переконаний, що малеча запам’ятає день, коли розпочинається цікава і сповнена нових вражень сторінка їхнього життя», — сказав під час урочистого відкриття закладу перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.
Він наголосив, що в умовах сьогодення значна увага влади приділяється об’єднаним територіальним громадам. А співпраця територіальної громади, районної державної адміністрації, районної ради і народних обранців дає змогу впроваджувати в життя важливі проекти.